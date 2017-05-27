Бакинский подиум высшей пробы Игоря Гуляева (ВИДЕО, ФОТО)

27 мая 2017 16:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках пятого сезона Azerbaijan Fashion Week в Fairmont Hotel прошел показ новой коллекции Дома моды IGOR GULYAEV сезона осень-зима 2017-18 «Высшая Проба», сообщает Trend Life.

На подиуме модели продемонстрировали изделия, инкрустированные провокационными надписями “мажор”, “пижон”,”кэш”, а платья были дополнены золотыми аксессуарами и цветным мехом, кожаными лакированными «косухами» и вязаными кардиганами, объемными шапками, элегантными шляпами-котелками и цилиндрами. Яркими акцентами смотрелись объемные рюкзаки с авторской вышивкой, клатчи в форме золотого слитка и саквояжи золотого цвета.

В коллекции присутствовали знаковые для мастера меха, создающие роковой образ, геометричные и многослойные образы, макси-платья, дополненные роскошными шляпами, котелками и цилиндрами, костюмы цвета жидкого золота и серебра, а также вещи, дополненные инициалами дизайнера. Оригинальные аксессуары завершали экстравагантные, и в то же время ультрамодные образы.

Игорь Гуляев – лауреат и победитель многочисленных российских и международных премий в области fashion-индустрии: » Дизайнер года», «Лучший меховой дизайнер», «Международный прорыв», «Лучший Меховой Бренд», «Русское имя мехового кутюра», «Вклад в развитие российской fashion-индустрии», «Дизайнер от кутюр».

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор и фото- Кямаля Сеидова)

Новости по теме
Azerbaijan Fashion Week – день третий: от классики до модерна (ФОТО)
Стиль 17:03
Azerbaijan Fashion Week: Дебютное дефиле Design Stories by Sevinj Karimova встречено овациями (ФОТО)
Стиль 26 мая 16:06
Индивидуальность и оригинальность Azerbaijan Fashion Week: день второй (ФОТО)
Стиль 26 мая 14:10
Праздник моды: зеленый свет! Azerbaijan Fashion Week – красочное открытие (ФОТО)
Стиль 25 мая 14:56
В Баку дали старт Azerbaijan Fashion Week (ФОТО)
Стиль 23 мая 14:58
Azerbaijan Fashion Week удивит бакинцев и модных гостей столицы новыми проектами
Стиль 19 мая 17:04
В Ичери шехер пройдет фестиваль моды Silkway Fashion Festival
Стиль 15 мая 16:29
Fairmont Baku стал одной из площадок Azerbaijan Fashion Week
Стиль 15 мая 12:12
В Баку пройдет Azerbaijan Fashion Week - осень-зима 2017/2018 (ФОТО)
Стиль 4 мая 11:44
В Баку прошла Azerbaijan Fashion Week (ФОТО)
Общество 1 декабря 2016 09:54
Azerbaijan Fashion Week: От японских мотивов до креатива (ФОТО)
Стиль 26 ноября 2016 16:30
Azerbaijan Fashion Week: Фантазии дизайнеров России, Казахстана, Грузии и Азербайджана (ФОТО)
Стиль 24 ноября 2016 18:41
Azerbaijan Fashion Week: Дефиле дизайнеров Франции, Казахстана, Грузии и Украины (ФОТО)
Стиль 23 ноября 2016 17:57
Azerbaijan Fashion Week - названы победители конкурса NOICONS (ФОТО)
Стиль 23 ноября 2016 15:18
Красочное открытие Азербайджанской Недели моды -2016 (ФОТО)
Стиль 22 ноября 2016 01:40
Свежий взгляд на развитие ритэйл-индустрии Азербайджана (ФОТО)
Стиль 30 мая 2016 15:32
Яркие колориты и экстра-шоу Азербайджанской Недели моды (ФОТО)
Стиль 26 мая 2016 20:39
Дети и взрослые "взорвали" Баку на Azerbaijan Fashion Week (ФОТО)
Стиль 26 мая 2016 17:24