В Египте отменили праздничные мероприятия по случаю наступления Рамадана

26 мая 2017 19:59 (UTC+04:00)

Управление по фетвам (религиозным предписаниям) Египта объявило об отмене всех праздничных мероприятий, которые должны были пройти в пятницу вечером после объявления о наступлении мусульманского священного месяца Рамадана, передает РИА Новости со ссылкой на новостной портал "Йоум7".

Сообщается, что Управление ограничится лишь официальным объявлением о начале поста. "Такое решение принято в связи с состоянием траура и крайней печали после подлого теракта, который произошел в Эль-Минье", - говорится в сообщении.

Ожидается, что верховный муфтий Египта выступит в прямом эфире телеканалов Египта после объявления о начале Рамадана, в котором он почтит память погибших христиан Эль-Миньи.

Неизвестные на трех автомашинах в пятницу утром обстреляли из автоматов автобус с христианами-коптами. Нападение произошло в районе монастыря Святого Самуила к западу от населенного пункта Эль-Адавва провинции Эль-Минья на юге Египта. Христиане направлялись в монастырь из Бени-Суэйфа. Предположительно, в колонне с автобусом могли следовать также микроавтобус и джип с открытым багажником, где также могли находиться люди. В автобусе могли находиться порядка сорока детей. По последним официальным данным погибли 28 и пострадали более двадцати человек. Коптские представители сообщают о 35 погибших, большинство - дети.

Рамадан в мусульманском мире должен начаться в субботу, 27 мая. Объявление о начале месяца Рамадан и поста будет сделано после того, как обсерватории смогут увидеть в небе появление новой луны. Власти Египта планировали организовать праздничные мероприятие по случаю наступления Рамадана.

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