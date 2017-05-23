Египет и Россия вышли на финальную стадию подготовки контракта по АЭС

Египет и РФ вышли на финальную стадию подготовки к подписанию комплексного контракта на строительство первой египетской АЭС эд-Дабаа, завил министр электроэнергетики и возобновляемых источников энергии Египта Мухаммед Шакер, передает РИА Новости.

"Нет никаких задержек в переговорах и подписании, однако контракты сложные, требуются переговоры и тщательная проверка каждого пункта четырех контрактов для соблюдения интересов Египта. Мы прибегли к услугам специализированных международных консультационных бюро, завершена проверка первого и второго контрактов, завершается третьего и четвертого, мы на финальной стадии к подписанию", — цитирует издание "Сада аль-Баляд" слова министра.

Он опроверг периодически появляющуюся в египетских СМИ информацию, что "некоторые пункты контрактов не соответствуют интересам Египта". "Напротив, никаких пунктов, нарушающих интересы Египта, нет, в особенности в части, касающейся кредита… или отработавшего топлива", — подчеркнул министр.

Россия и Египет 19 ноября 2015 года подписали в Каире межправительственное соглашение о сотрудничестве в сооружении по российским технологиям и эксплуатации первой египетской АЭС в районе эд-Дабаа на Средиземном море и межправсоглашение об условиях российского кредита. Объем кредита составит 25 миллиардов долларов.

Атомная станция будет состоять из четырех энергоблоков по 1200 МВт. Египет рассчитывает, что пуск первого блока АЭС состоится в 2024 году. В настоящее время завершается подготовка к подписанию пакета из четырех коммерческих контрактов на строительство, ввод и последующую эксплуатацию станции, подготовку кадров, поставку и утилизацию ядерного топлива. Контракты должны быть подписаны в торжественной обстановке в ближайшее время.