Партия справедливости и развития - локомотив реформ в Турции - Эрдоган

21 мая 2017 18:14 (UTC+04:00)

Партия справедливости и развития - гарант преобразований и демократии, локомотив реформ в Турции, сказал президент Реджеп Тайип Эрдоган на III внеочередном съезде правящей Партии справедливости и развития (ПСР) в Анкаре, передает Анадолу.

Глава государства напомнил, что за 15 лет правления ПСР менялась повестка дня Турции, ее приоритеты, проблемы и ожидания. «Осталось неизменным лишь то, что Партия справедливости и развития - единственная партия, которая может решить все проблемы», - подчеркнул Эрдоган.

Он отметил, что правящая партия Турции не приемлет шагов, наносящих ущерб интересам страны, народа, мусульман, человечества в целом.

«У нас нет личных счетов ни с одной террористической организацией, будь то террористическое течение Фетуллаха Гюлена, PПK или ИГИЛ. На кону будущее Турции и турецкого народа», - подчеркнул Эрдоган.

Президент указал, что нельзя забывать, что, несмотря на все трудности, Турция не отступила от принципов правового государства. «Какие бы предательские планы не вынашивали террористы и враги страны, власти Турции продолжат борьбу в соответствии с духом и буквой закона», - добавил он.

По словам Эрдогана, террористы РПK в последнее время несут большие потери в Турции. «Террористов и их пособников ожидает еще больший удар. Турция продолжает предпринимать решительные шаги для полной ликвидации проблемы PПK. Мы не позволим террористам реализовать в соседних странах планы, провалившиеся в Турции», - добавил президент.

Президент Эрдоган далее раскритиковал политиков, призывающих к отмене режима Чрезвычайного положения в Турции. «В Турции пытались свергнуть законную власть. Погибли 249 и пострадали 2193 человека. По какому праву вы требуете у Турции отмены режима ЧП? Режим ЧП будет отменен только тогда, когда в стране будет обеспечена стабильность и безопасность», - сказал глава государства.

Глава государства также выразил недовольство позицией Европейского союза в отношении Турции.

«Мы не обязаны терпеть двуличие ЕС, неуважение к Турции и достоинству турецкого народа. Либо Евросоюз сдержит обещание и подпишет соглашение о либерализации визового режима с Турцией, выделит обещанные средства на поддержку беженцев и устранит препятствия на переговорах по вступлению Анкары в ЕС, либо каждый пойдет своей дорогой», - предупредил Эрдоган.

Он отметил, что Турция, несмотря ни на что, выступает за сближение с Европейским союзом. «Последнее слово в этом вопросе за ЕС», - сказал президент.

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