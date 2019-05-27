Посол Великобритании: Проведена тщательная подготовка к финалу Лиги Европы УЕФА в Баку

27 мая 2019 10:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Проведена тщательная подготовка к финалу Лиги Европы УЕФА в Баку.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказала в ходе брифинга посол Великобритании в Азербайджане Кэрол Крофтс.

«Болельщики «Арсенала» и «Челси» уже были в Баку во время предыдущих игр с футбольным клубом «Карабах». Они знакомы и с Азербайджаном, и с Баку, и с фантастическим стадионом», - сказала она.

Говоря об истории отношений между Азербайджаном и Великобританией, посол особо отметила роль Тофика Бахрамова. «Азербайджанский судья на линии, получивший награду в 1966 году в Англии на чемпионате мира, по сей день остается национальным героем. В Баку теперь есть стадион имени Тофика Бахрамова»,- сказала Крофтс.

Она отметила, что это волнующая неделя для посольства Великобритании, футбола Великобритании, и в особенности для болельщиков двух клубов, которые будут играть в Баку.

«Была проведена тщательная подготовка к предстоящей игре в сотрудничестве с официальными лицами, ассоциациями футбола и клубами», - сказала Крофтс.

Посол также поздравила народ Азербайджана с Днем Республики, отмечаемым 28 мая.

Напомним, что 29 мая на Бакинском Олимпийском стадионе состоится финальный матч Лиги Европы УЕФА между английскими клубами "Арсенал" и "Челси".

Игра начнется в 23:00 по местному времени.

(Автор: Ляман Зейналова)
Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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