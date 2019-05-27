Эльмар Мамедъяров: С армянской стороны звучат весьма неоднозначные и бросающие тень на всю конструкцию политического урегулирования заявления

БАКУ /Trend/ - Предыдущие правительства Армении всячески пытались уклоняться от выполнения своих непосредственных международных обязательств.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом, в частности, сказал в интервью российскому изданию «Коммерсантъ» министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

По словам главы МИД, будучи членом ООН, Армения также связана положениями устава этой глобальной организации, нормами и принципами международного права. «Наряду с этими общими универсальными рамками, диктующими, в том числе недопустимость применения силы для захвата территории, уважение территориальной целостности и нерушимости государственных границ, разрешение международных споров мирными средствами и так далее, есть и известные четыре резолюции Совета Безопасности ООН, принятые в 1993 году непосредственно по поводу оккупации территорий Азербайджана. Как известно, все вышеперечисленные принципы и резолюции Совбеза ООН не имеют срока давности и носят императивный характер, то есть они должны быть соблюдены. Увы, на протяжении долгих лет руководство Республики Армения не проявляло доброй политической воли по исполнению этих однозначных требований международного сообщества, что, в конечном счете, обусловило изоляцию Еревана от широкомасштабного регионального сотрудничества, стагнацию и глубокий социально-политический кризис. Итогом стали упомянутые вами события, приведшие к власти правительство Никола Пашиняна», - подчеркнул Эльмар Мамедъяров.

Министр отметил, что в Азербайджане возлагаются определенные надежды на здравомыслие нового руководства соседней страны, осознание им того, что без урегулирования отношений с Азербайджаном, без интеграции в широкомасштабное региональное сотрудничество невозможно вывести Армению из того тупика, в который она сама себя загнала, проводя политику агрессии и оккупации.

«Со своей стороны мы дали определенную временную паузу, чтобы новое политическое руководство Армении ознакомилось с деталями переговорного процесса. Этот переходный этап завершен, переговоры возобновились как на уровне лидеров двух стран, так и на уровне глав внешнеполитических ведомств. Так, в этом году при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ (России, Франции и США) я уже дважды встречался со своим армянским коллегой — в январе в Париже и в апреле в Москве, где наша встреча прошла в трехстороннем формате, с участием министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Диалог идет в существующем формате по имеющейся повестке, что вселяет определенный оптимизм», - сказал Эльмар Мамедъяров.

Глава МИД Азербайджана подчеркнул, что вместе с тем зачастую практически параллельно со встречами в рамках переговорного процесса с армянской стороны звучат весьма неоднозначные и бросающие тень на всю конструкцию политического урегулирования заявления.

«К сожалению, они носят далеко не единичный характер. Это, конечно же, вызывает тревогу. Так что, могу сказать, прошедший год выдался весьма насыщенным и противоречивым. Сейчас же мы нуждаемся, прежде всего, в демонстрации политической воли со стороны руководства Армении, чтобы продвигать переговорный процесс», - отметил министр.

По словам главы МИД, Азербайджан неоднократно предлагал осуществить обмен лицами, удерживаемыми с обеих сторон, по принципу «всех на всех».

«Обмен удерживаемыми лицами и военнопленными по принципу «всех на всех» общепринят в мировой практике и поддерживается, в частности, странами -сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Убеждены, что это может создать более благоприятный эмоциональный фон для дальнейшего прогресса переговоров и подготовки обществ обеих стран к миру. Что же касается осуществления реальных поездок, то здесь, прежде всего, необходимо работать в направлении конкретных, можно сказать выверенных предложений, при понимании того, насколько это чувствительная тема для двух обществ, то есть, иными словами, работать на пользу миру, а не во вред», - сказал Мамедъяров.

Глава МИД отметил, что по глубокому убеждению азербайджанской стороны, которое, кстати, разделяется практически всем международным сообществом, свидетельством чему являются многочисленные резолюции и решения, принятые многими международными организациями, основой проблемы — с точками перелома или без — стали осуществленные армянской стороной акты агрессии, оккупации территорий Азербайджана и проведения там сплошных этнических чисток азербайджанского населения, включая чудовищный акт геноцида, совершенного в 1992 году в Ходжалы в Нагорном Карабахе, когда армянские военные уничтожили мирное население этого городка только за то, что они были азербайджанцами.

«Что же касается событий апреля 2016 года, то они стали самым наглядным свидетельством того, что существующий ныне статус-кво, основанный на оккупации земель Азербайджана, сопровождавшейся, как я уже говорил, жестокими этническими чистками, таит в себе огромные риски и в любой момент может привести к вооруженной эскалации существующего конфликта. То есть причина всех проблем, в том числе и нарушений режима прекращения огня, чреватых рисками возобновления войны, заключается именно в продолжении незаконного пребывания оккупационных сил Армения на захваченных и насильственно удерживаемых ими территориях Азербайджана, куда ввиду этого не могут вернуться сотни тысяч азербайджанских вынужденных переселенцев», - подчеркнул министр.

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