Аэропорт Внуково встретил 600-тысячного пассажира авиакомпании AZAL

1 июля 2019 18:07 (UTC+04:00)

В Международном аэропорту Внуково 1 июля прошла торжественная церемония чествования 600-тысячного пассажира авиакомпании AZAL, обслуженного в аэропорту Внуково с начала выполнения полетов авиакомпании. Флагманский перевозчик Азербайджана начал полеты из Международного аэропорта Внуково 25 октября 2015 года, первый рейс авиакомпания выполнила по маршруту Москва-Баку. Именно на рейсе в Баку сегодня был обслужен юбилейный пассажир, которым стала Улькер Байрамова, передает Trend со ссылкой на Aviaport.ru.

С приветственным словом на торжественном мероприятии выступили Заместитель генерального директора по коммерции Международного аэропорта Внуково Антон Викторович Кузнецов и Генеральный представитель авиакомпании AZAL в Российской Федерации Рахиб Руфулла оглы Исаев. Руководство аэропорта Внуково и авиакомпании AZAL отметили плодотворное сотрудничество и выразили готовность и дальше работать на благо пассажиров. Антон Викторович Кузнецов и Рахиб Руфулла оглы Исаев подарили 600-тысячному пассажиру памятные сувениры от аэропорта и авиакомпании. Кроме того, всем пассажирам рейса Москва-Баку были предложены угощения.

В настоящее время авиакомпания AZAL и ее низкотарифное подразделение Buta Airways входят в тройку крупнейших зарубежных компаний, оперирующих в аэропорту Внуково. AZAL и Buta Airways выполняют рейсы из аэропорта Внуково по направлению Баку, Ленкорань, Габала, Гянджа. Авиакомпания AZAL является одним из самых пунктуальных партнеров Международного аэропорта Внуково, что было отмечено в рамках премии "Рейтинг пунктуальности авиакомпаний", прошедшей во Внуково в мае 2019 года. В номинации "Самая пунктуальная авиакомпания в категории пассажиропоток до 100 тыс. пассажиров" авиакомпания AZAL была отмечена наградой.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Buta Airways увеличила количество авиарейсов в Батуми
Общество 13:08
Президент AZAL Джахангир Аскеров принял участие в работе авиасалона Paris Air Show 2019 (ФОТО)
Экономика 20 июня 16:02
В Женеве официально представлено мероприятие «CANSO 2020: BAKU» (ФОТО/ВИДЕО)
Экономика 19 июня 14:47
Buta Airways в начале сентября будет летать в аэропорт Борисполь в Киеве
Экономика 19 июня 11:47
Открылся новый авиарейс лоукостера Buta Airways Баку-Батуми (ФОТО)
Экономика 14 июня 12:04
Пассажиропоток аэропортов Азербайджана за первые пять месяцев составил 1,85 млн. человек
Экономика 12 июня 11:11
Лента новостей
Индийский текстиль готов конкурировать с турецким в Азербайджане
Экономика 18:36
В Грузии продолжаются акции протеста
Грузия 18:31
Пусть каждый на 10 минут почувствует себя в инвалидной коляске – проект в Баку (ФОТО)
Социум 18:20
В Тегеране могут закрыться 11 школ
Общество 18:12
Консорциум TAP приступил к маркет-тестам
Энергетика 18:08
МАГАТЭ подтвердило превышение Ираном уровня запасов урана
Иран 18:03
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Охрана, реставрация и сохранение исторических памятников стоят в центре государственной политики Азербайджана
Политика 18:03
В Азербайджане внедряется новая электронная система субсидирования в аграрной сфере
Экономика 18:00
Узбекистан выделит Афганистану $45 млн
Бизнес 17:58