Аэропорт Внуково встретил 600-тысячного пассажира авиакомпании AZAL

В Международном аэропорту Внуково 1 июля прошла торжественная церемония чествования 600-тысячного пассажира авиакомпании AZAL, обслуженного в аэропорту Внуково с начала выполнения полетов авиакомпании. Флагманский перевозчик Азербайджана начал полеты из Международного аэропорта Внуково 25 октября 2015 года, первый рейс авиакомпания выполнила по маршруту Москва-Баку. Именно на рейсе в Баку сегодня был обслужен юбилейный пассажир, которым стала Улькер Байрамова, передает Trend со ссылкой на Aviaport.ru.

С приветственным словом на торжественном мероприятии выступили Заместитель генерального директора по коммерции Международного аэропорта Внуково Антон Викторович Кузнецов и Генеральный представитель авиакомпании AZAL в Российской Федерации Рахиб Руфулла оглы Исаев. Руководство аэропорта Внуково и авиакомпании AZAL отметили плодотворное сотрудничество и выразили готовность и дальше работать на благо пассажиров. Антон Викторович Кузнецов и Рахиб Руфулла оглы Исаев подарили 600-тысячному пассажиру памятные сувениры от аэропорта и авиакомпании. Кроме того, всем пассажирам рейса Москва-Баку были предложены угощения.

В настоящее время авиакомпания AZAL и ее низкотарифное подразделение Buta Airways входят в тройку крупнейших зарубежных компаний, оперирующих в аэропорту Внуково. AZAL и Buta Airways выполняют рейсы из аэропорта Внуково по направлению Баку, Ленкорань, Габала, Гянджа. Авиакомпания AZAL является одним из самых пунктуальных партнеров Международного аэропорта Внуково, что было отмечено в рамках премии "Рейтинг пунктуальности авиакомпаний", прошедшей во Внуково в мае 2019 года. В номинации "Самая пунктуальная авиакомпания в категории пассажиропоток до 100 тыс. пассажиров" авиакомпания AZAL была отмечена наградой.

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