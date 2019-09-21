Проведение соревнований в Баку всегда на высшем уровне - президент Технического комитета Азиатского союза гимнастики

21 сентября 2019 02:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Чемпионат мира по художественной гимнастике в Баку организован на высоком уровне, сказала Trend генеральный секретарь Федерации гимнастики Узбекистана, президент Технического комитета Азиатского союза гимнастики Гузаль Филиппова, передает Trend.

«Мы очень любим ваш город, не первый раз уже приезжаем в Баку. А когда приезжаем, то с огромным удовольствием. Федерации гимнастики наших стран дружат. А что касается Национальной арены гимнастики в Баку, то у вас самые шикарные условия на сегодняшний день для занятия гимнастикой. Не только художественной, но спортивной, тамблингом, аэробикой, акробатикой. Проведение соревнований у вас всегда на высшем уровне - начиная от встречи делегаций и до того как вы провожаете», - сказала она.

Филиппова также отметила, что церемония открытия Чемпионата мира была запоминающейся.

«Вы молодцы, церемония открытия была шикарная, оформление потрясающее, все в ногу со временем. Вы смогли найти такую нотку, чтобы церемония открытия получилась красивой и запоминающейся», - добавила она.

Говоря о выступлениях азербайджанских гимнасток Филиппова подчеркнула, что у них есть определенный стиль.

«У вас есть стиль, он узнаваем. Вот выходит ваша гимнастка и сразу виден почерк тренера. Считаю, что это один из важнейших факторов – эта изюминка вашей художественной гимнастики», - отметила она.

37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике в Баку проходит в Национальной арене гимнастики с 16-22 сентября. На Чемпионате мира в Баку участвуют более 300 гимнасток из 61 страны мира.

Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские игры-2020. Девиз Чемпионата «Сказки воплотятся в жизнь» («Fairy Tales will come to life»).

(Автор: Джани Бабаева)

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