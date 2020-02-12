ИВ города Баку разрешила оппозиции провести митинг

БАКУ /Trend/ - Исполнительная власть города Баку пересмотрело обращение партий "Мусават" и REAL по поводу митинга в столице.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на мэрию Баку, в решении отмечается, что по действующему законодательству, обращение должно было быть подано не менее, чем за пять рабочих дней до планируемого мероприятия, тогда как оно сделано за четыре рабочих дня.

"Это противоречит требованиям законодательства, и дает основание на отказ от рассмотрения обращения. Поэтому, в соответствии с законодательством рассмотрение обращения не было посчитано целесообразным. Однако учитывая пожелания обратившихся, руководство Аппарата ИВ города Баку пересмотрело вопрос.

Ввиду того, что указанная в обращении территория находится непосредственно перед выходом станции метро, на которой интенсивно передвигается население, акция создаст затруднения для людей, не участвующих в мероприятии, а также для нормальной работы метрополитена. В качестве альтернативы предлагаем провести митинг с 15:00 по 17:00 16 февраля на учебно-спортивной базе "Гарадаг" клуба "Нефтчи" по адресу улица 28 Мая поселок Локбатан Гарадагского района", - говорится в решении бакинской мэрии.

Напомним, что партии "Мусават", REAL, организация D 18 и независимые кандидаты ранее обратились в ИВ города Баку с целью проведения митинга на площади перед станцией метро "28 Мая" в Насиминском районе города Баку.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)