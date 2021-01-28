Прогнозы по уровню Каспийского моря неубедительны - Институт географии НАНА

БАКУ /Trend/ - В Институте географии имени академика Г.А. Алиева Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) прокомментировали широко распространенное мнение, что уровень Каспийского моря резко упадет через несколько десятилетий, а Баку перестанет быть портовым городом к концу века.

Как передает в четверг Trend, заведующий отделом гидрометеорологии Каспийского моря Института географии имени Гасана Алиева Национальной академии наук Азербайджана, доктор географических наук Саид Сафаров напомнил, что Каспийское море является крупнейшим закрытым водоемом в мире. Поскольку оно не имеет прямой связи с мировым океаном, его уровень постоянно колеблется. Эти колебания могут быть кратковременными или долгосрочными. Кратковременные колебания уровня моря могут быть вызваны приливами и отливами, что зависит от гравитационного поля Луны. Кроме того, сильные ветры, дующие в одном направлении в течение нескольких дней, могут вызвать повышение уровня моря в одной его части и, соответственно, падение в другой. Таким образом, при кратковременных изменениях уровня общая водная масса моря не изменяется, повышение уровня на одном участке сопровождается понижением на другом. Долгосрочные колебания уровня, которые сопровождаются увеличением или уменьшением общей водной массы, связаны с изменением водного баланса моря.

"Самый низкий уровень Каспийского моря в прошлом тысячелетии зафиксирован в Х веке с амплитудой, достигавшей примерно 35 метров ниже уровня моря. Самый высокий уровень был зафиксирован в XIV и XVIII веках - 22 метра ниже уровня моря. Хотя в последующие столетия уровень моря в целом повышался, амплитуда многовековых колебаний менялась в пределах 2-4 метров. Таким образом, на протяжении всей истории были периоды падения и подъема уровня Каспийского моря. Точнее, уровень Каспийского моря обладает своеобразным долгосрочным периодом колебания", - отметил Сафаров.

Ученый считает, что такая периодичность колебания уровня Каспийского моря, вероятно, связана с его естественной регуляцией. То есть, поскольку по мере повышения уровня его площадь увеличивается, также увеличивается показатель испарения с его поверхности, что вызывает постепенное снижение уровня с течением времени. Когда уровень воды падает, испарение также уменьшается по мере уменьшения площади моря, что в конечном итоге приводит к повышению уровня воды в море.

Специалист подчеркнул, что в ХХ веке предел колебания уровня моря увеличился вдвое. Хотя в период с 1930 по 1977 год уровень Каспийского моря упал на три метра, достигнув абсолютного минимума за последние 400 лет (-29 метров), начиная с 1977 года начал резко подниматься, и к 1995 году это увеличение составило два с половиной метра. Хотя в последующий период уровень моря не будет подвержен значительным колебаниям, он продолжит снижаться.

"Поскольку резкие изменения уровня воды оказывают серьезное влияние на экономику и экологию прикаспийских государств, важно прогнозировать их в долгосрочной перспективе. К сожалению, до сих пор эта проблема не решена. Однако в последние годы, особенно во многих западных странах, высказываются пессимистические прогнозы относительно дальнейшего резкого падения уровня Каспийского моря.

В статье, опубликованной в престижном американском журнале Geophysical Research Letters в 2017 году, прогнозируется, что в ближайшие 75 лет уровень Каспийского моря упадет на 5-6 метров, а Северный Каспий полностью высохнет. Однако недавняя статья немецких и голландских ученых в журнале Nature Communications Earth & Environment вызывает еще большую тревогу. Таким образом, по разным сценариям они прогнозируют, что к концу века уровень Каспийского моря упадет на 9-18 метров. Если эти прогнозы сбудутся, могут возникнуть серьезные проблемы с экологической, экономической и политической стабильностью Каспийского региона. Насколько убедительны прогнозы американских и европейских ученых? Прежде всего, следует отметить, что, в отличие от краткосрочных прогнозов, процент самооправдания долгосрочных прогнозов очень низок. Эти прогнозные модели основаны на текущих годовых изменениях уровня моря, усилении испарения в результате повышения температуры морской воды, тенденции к снижению количества осадков и речного стока. Однако, учитывая указанную выше длительную и высокоамплитудную периодичность изменения уровня Каспийского моря, можно предположить, что в ближайшее время ситуация изменится", - сказал Саид Сафаров.

Ученый добавил, что, исходя из продолжающегося снижения уровня Каспийского моря в 1970-е годы и пессимистических прогнозов ученых, в бывшем Советском Союзе разрабатывались проекты отвода рек Северная Двина и Печора в Каспийское море через Волгу. Однако с резким повышением уровня моря с 1977 года эти проекты потеряли свою актуальность. Если бы они были реализованы, то подъем уровня до 1995 года был бы намного больше 2,5 метров, что привело бы к более нежелательным результатам.

"Безусловно, глобальное потепление, связанное с ним современное изменение климата и антропогенное вмешательство в речные потоки (в экономических целях) оказывают негативное влияние на уровень Каспийского моря. Однако эти моменты не могут кардинально изменить характер периодических изменений уровня моря, которые наблюдались веками.

Изменения уровня в Каспийском море были всегда и будут в будущем. Но прогнозы о том, что к концу века в результате монотонного понижения уровень воды упадет на 9-18 метров, неубедительны", - подытожил Саид Сафаров.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)