Среди выпускников Военного лицея имени Дж. Нахичеванского 11 Национальных героев Азербайджана
БАКУ /Trend/ - На сегодняшний день Военный лицей имени Джамшида Нахичеванского окончили свыше 12 тысяч курсантов. Более 20-ти из них дослужились до генеральских званий.
Об этом во вторник сказал журналистам начальник Военного лицея имени Джамшида Нахичеванского, генерал-майор Бекир Оруджев, передает во вторник Trend.
Он отметил, что среди выпускников учебного заведения 11 Национальных героев, один из которых был офицером лицея.
"Имена этих героев навсегда вписаны в историю военного дела Азербайджана", – сказал генерал-майор Оруджев.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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