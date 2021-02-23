Среди выпускников Военного лицея имени Дж. Нахичеванского 11 Национальных героев Азербайджана

БАКУ /Trend/ - На сегодняшний день Военный лицей имени Джамшида Нахичеванского окончили свыше 12 тысяч курсантов. Более 20-ти из них дослужились до генеральских званий.

Об этом во вторник сказал журналистам начальник Военного лицея имени Джамшида Нахичеванского, генерал-майор Бекир Оруджев, передает во вторник Trend.

Он отметил, что среди выпускников учебного заведения 11 Национальных героев, один из которых был офицером лицея.

"Имена этих героев навсегда вписаны в историю военного дела Азербайджана", – сказал генерал-майор Оруджев.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)