Ракета по Шуше была выпущена из ОТРК "Искандер-М" - Агентство Азербайджана по разминированию
БАКУ /Trend/ - Ракета по Шуше была выпущена из оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер-М".
Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал журналистам начальник оперативного штаба Агентства Азербайджана по разминированию Идрис Исмаилов.
По его словам, на найденном в Шуше обломке ракеты был обнаружен индекс 9M723.
"Таким образом стало известно, что эта ракета выпущена из ОТРК "Искандер". Ее обломки были обнаружены на расстоянии 780 метров друг от друга. По итогам последнего анализа мы пришли к выводу, что ракета выпущена из ОТРК "Искандер-М". В районе ее падения в настоящее время продолжаются исследования", - добавил Исмаилов.
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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