Армянский террор не имеет границ: устраняются последствия экоцида на освобожденных землях Азербайджана (ВИДЕО)

АГДАМ /Trend/ - Армения за почти 30 лет оккупации не оставила камня на камне на захваченных азербайджанских землях. Безжалостный враг уничтожил леса, полосы с зелеными насаждениями, осуществил экологический террор и экоцид. Теперь, после исторической победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, последствия ущерба, нанесенного нашей природе армянами, устраняются. Однако реальность такова, что полное восстановление разрушенной природы Карабаха займет много лет.

В последние месяцы на освобожденных территориях высажено большое количество саженцев, ведется непрерывная работа по озеленению и созданию новых лесных полос. С этой целью региональные центры Министерства экологии и природных ресурсов ускорили процесс выращивания разных видов саженцев.

Как отметил в беседе с корреспондентом Карабахского бюро Trend руководитель Агджабединского регионального центра лесного хозяйства Джахид Мамедов, за предыдущие месяцы на освобожденных территориях по линии Министерства экологии и природных ресурсов было выращено и высажено много саженцев.

Ведутся работы по увеличению количества саженцев и расширению площадей лесополос в регионе. Основная задача на предстоящий период – озеленение других прилегающих территорий, а также посадка саженцев тутового дерева для развития шелководства.

Представляем вашему вниманию видеорепортаж: