Международный центр Низами Гянджеви проводит в Турции ряд встреч (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Международный центр Низами Гянджеви проводит серию встреч в Турции в рамках VIII Глобального Бакинского форума и 880-летия Низами Гянджеви.

Как сообщили в среду Trend в Центре, генеральный секретарь Международного центра Низами Гянджеви Ровшан Мурадов и сотрудник генерального секретариата Центра Асим Шахсуварлы в столице Турции Анкаре встретились с бывшим премьер-министром и экс-спикером Великого национального собрания Турции Бинали Йылдырымом. В ходе встречи ему были вручены специальное пригласительное письмо для членства в Центре и специальный значок, посвященный 880-летию Низами Гянджеви.

Кроме того, были проведены встречи с ректором Государственного университета Анкары Неждетом Унуваром и директором Национальной библиотеки Турции Али Одабашем, в ходе которых состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества с Центром и популяризации наследия Низами Гянджеви.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)