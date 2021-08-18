Президент Турции на выставке IDEF-2021 проявил особый интерес к отечественному броневику производства TÜMOSAN (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил Международную выставку оборонной промышленности IDEF-2021 в Стамбуле.

Во время осмотра экспозиции он проявил особый интерес к бронеавтомобилю PUSAT Hybrid, разработанному отечественной компанией TÜMOSAN.

Как сообщает в среду Trend, председатель правления Albayrak Group Ахмет Албайрак и заместитель председателя правления Нури Албайрак подробно проинформировали главу государства о броневике.

Они сообщили, что бронеавтомобиль впервые демонстрируется на IDEF-2021. При этом была отмечена важность того, что его силовой агрегат спроектирован за счет внутренних возможностей.

Так, мощность двигателя броневика составляет 310 лошадиных сил.

Планируется установка двигателей этого типа и на другие военно - транспортные средства.

В настоящее время в Турции подобные двигатели уже устанавливаются на 100 бронеавтомобилей, которые в скором времени поступят на вооружение турецкой армии.

В Стамбуле 17-20 августа проходит Международная выставка оборонной промышленности IDEF-2021. На ней также представлена продукция азербайджанского оборонпрома.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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