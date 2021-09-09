В частях ПВО Отдельной общевойсковой армии Нахчывана прошла комплексная тренировка (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В соединениях, частях и подразделениях ПВО Отдельной общевойсковой армии Нахчыванской АР проведена комплексная тренировка.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана, в тренировке, проведенной с целью проверки бдительности и профессионализма личного состава, также была задействована армейская авиация.

Вначале соединения, части и подразделения ПВО Отдельной общевойсковой армии были приведены в состояние высокой боеготовности.

Согласно плану, было отработано отражение атак условного противника в условиях взаимодействия зенитно-ракетных, радиотехнических и подразделений ПВО сухопутных войск.

Для повышения навыков командного состава и боевых расчетов в сфере ведения боя средствами противовоздушной обороны в реальных боевых условиях к тренировке для имитации объектов условного противника была привлечена армейская авиация, выполнившая практические полеты.

Летчики выполнили маневры высшего пилотажа для противодействия средствам ПВО.

Информация об обнаружении вражеских объектов средствами разведки радиотехнических подразделений передавалась на командный пункт. Подразделения ПВО сухопутных войск продолжили выполнять боевые задачи по обнаружению, отслеживанию и уничтожению противника, действующего на малой и сверхмалой высотах.

Резервные зенитно-ракетные части выдвинулись на обозначенные исходные позиции для обеспечения противовоздушной обороны общевойсковых подразделений.

Подразделения, комплексно отработав задачи по противовоздушной обороне в реальных боевых условиях, продемонстрировали высокий профессионализм и мастерство.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)