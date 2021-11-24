Путин и Мишель обсудили ситуацию в Карабахе

БАКУ/ Trend/- Президент России Владимир Путин и глава Евросовета Шарль Мишель обсудили ситуацию в Карабахе. Как передает в среду Trend со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении Кремля.

Как сообщается, стороны также затронули ситуацию на границе Белоруси со странами ЕС и указали на важность скорейшего разрешения миграционного кризиса на основе норм международного гуманитарного права.