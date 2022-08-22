7 советов «Лаборатории Касперского» как кибербезопасно работать из дома, кафе или коворкинга (R)

Азербайджан вошел в число лучших стран для удаленной работы согласно отчету NordLayer, заняв 59 место из 66. При составлении рейтинга учитывались такие показатели как кибербезопасность, экономические и социальные условия, цифровая среда и инфраструктура, а также способность реагировать и регулировать вопросы, возникающие в связи с COVID-19. Тем не менее, несмотря на этот успех, Азербайджан пока фигурирует в последней десятке рейтинга, а по показателю «кибербезопасность» страна занимает 61 место. Все это говорит о том, что у Азербайджана сохраняется задел для роста.

Так, над повышением кибербезопасности могут работать не только крупные компании и госорганизации, но и сами сотрудники, повышая собственную бдительность и цифровую грамотность. Ведь работа из дома означает не только меньшее количество встреч с коллегами в офисе. Меняются каналы связи, оборудование, круг лиц, которые к этому оборудованию имеют доступ, процедуры работы с данными, иногда даже инструменты для совместной работы. Соответственно, удаленные работники могут быть уязвимы перед новыми угрозами.

В этой связи «Лаборатория Касперского» предлагает 7 советов по онлайн-безопасности во время работы на удаленке:

1. Приобретите комплексное антивирусное решение. На все устройства, с которых вы работаете с корпоративными данными, обязательно установите надежное защитное решение. Начать стоит как минимум с бесплатного антивируса. Это уже существенно снизит риск заразиться и спровоцировать серьезные неприятности по работе.

2. Обновите программы и операционные системы. В них постоянно находят уязвимости. А злоумышленники очень любят их использовать, чтобы проникнуть на чужие устройства. Нередко они рассчитывают как раз на тех, кто не обновляет софт, ведь в свежих версиях программ уязвимости обычно исправляют. Поэтому лучше регулярно обновлять все, что установлено на устройствах, с которых вы работаете.

3. Не давайте членам семьи пользоваться вашими рабочими устройствами – не все они могут быть осведомлены о правилах цифровой безопасности. Поэтому используйте пароли и защищайте конфиденциальные файлы от посторонних, даже от родственников.

4. В коворкингах и кафе работайте через VPN. Общественные сети Wi-Fi часто не шифруются вовсе, а если и шифруются, то пароль для подключения может получить любой желающий, в том числе мошенник. При работе через VPN ваши данные будут шифроваться независимо от настроек сети, и посторонние не смогут их прочитать.

5. Блокируйте устройство, когда отходите. Подсмотреть вашу рабочую переписку могут и когда вы просто отлучились в туалет или за чаем. Поэтому важно блокировать экран каждый раз, когда отходите от него. Просто запомните это правило и всегда ему следуйте.

6. Используйте корпоративную почту, мессенджеры и другие инструменты. Наверняка у вашей компании есть набор ИТ-сервисов, которыми пользуются сотрудники: Microsoft Office 365, корпоративный мессенджер, корпоративная почта. Их настраивает ИТ-служба вашей компании, и она несет ответственность за то, насколько правильно они настроены. Размещая что-то в открытом доступе «Google Диске» вы рискуете, ведь ссылку на него может получить кто угодно, а информация из него – индексируется поисковиками, что тоже может привести нежелательных гостей в ваш документ. Поэтому для обмена документами и прочей информацией используйте только корпоративные ресурсы.

7. Будьте бдительны. Иногда даже в корпоративную почту может просочиться недобросовестное письмо. На удаленке это особенно актуально, потому как объем переписки значительно возрастает. Читайте сообщения внимательно и не торопитесь на них реагировать, особенно если от вас хотят что-то срочно и связанное с деньгами. Не бойтесь перестраховаться и переспросить у начальства, действительно ли ему это нужно.