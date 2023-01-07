Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан

В минувшем году Карабахский экономический район посетил 7 тыс. 851 гражданин

Азербайджан Материалы 7 января 2023 22:40 (UTC +04:00)
В минувшем году Карабахский экономический район посетил 7 тыс. 851 гражданин

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - За прошедший год Карабахский экономический район посетил 7 тысяч 851 гражданин.

Как передает Trend, об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил специальный представитель Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район, Эмин Гусейнов.

Было отмечено, что количество поездок, организованных Специальным представительством, составляет 3 тыс. 751 человек. Из них 3 тыс. 54 человека посетили Агдам, 501 человек – Тертер, 122 человека – Ходжавенд и 74 человека – Физули.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости