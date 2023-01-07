В минувшем году Карабахский экономический район посетил 7 тыс. 851 гражданин

БАКУ /Trend/ - За прошедший год Карабахский экономический район посетил 7 тысяч 851 гражданин.

Как передает Trend, об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил специальный представитель Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район, Эмин Гусейнов.

Было отмечено, что количество поездок, организованных Специальным представительством, составляет 3 тыс. 751 человек. Из них 3 тыс. 54 человека посетили Агдам, 501 человек – Тертер, 122 человека – Ходжавенд и 74 человека – Физули.