Путешественники из 12 стран побывали на Джыдыр дюзю (ФОТО/ВИДЕО)

ШУША /Trend/ - Делегация международных путешественников из 12 стран, находящаяся сейчас в Шуше, посетила одну из главных достопримечательностей города - Джыдыр дюзю.

Об этом сообщает в субботу корреспондент Trend.

В состав делегации входят представители туристической элиты из США, Великобритании и Ирландии, Бельгии, Германии, Франции, Дании, Нидерландов, Италии, Испании, Бразилии, России.

В ходе поездки путешественники ознакомятся с последствиями вандализма, совершенного за период армянской оккупации, а также с восстановительными работами на освобожденных территориях, красотами природы Карабахского региона.

Отметим, что ранее путешественники понаблюдали за ходом мирной акции протеста представителей неправительственных организаций Азербайджана на дороге Лачин-Ханкенди.