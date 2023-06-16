Подписан договор между туркомпанией Азербайджана и авиакомпанией Таджикистана (Дополнено)

БАКУ /Trend/ - Подписан договор о сотрудничестве между азербайджанской туристической компанией "Discover Azerbaijan" и авиакомпанией Таджикистана "Transavia express".

Как сообщает в пятницу Trend, подписание документа состоялось в посольстве Таджикистана в Баку с участием чрезвычайного и полномочного посла Таджикистана в Азербайджане Рустама Соли.

«Это первый договор о сотрудничестве между туристической компанией Азербайджана и таджикской авиакомпанией. Цель этого сотрудничества – максимальное привлечение туристов из Азербайджана в Таджикистан», — сказал Рустам Соли на церемонии подписания.

По его словам, Таджикистан имеет значительный туристический потенциал благодаря своим живописным горам и озерам, тем самым привлекая людей, увлекающихся активным отдыхом.

Посол сказал, что Азербайджан в свою очередь представляет интерес для туристов из Таджикистана благодаря разнообразным природным и культурным достопримечательностям, которые привлекают путешественников со всего мира.

Помимо этого, Рустам Соли отметил важность для обеих стран первого прямого рейса из Азербайджана в столицу Таджикистана Душанбе, который азербайджанская авиакомпания Buta Airways выполнила в мае 2023 года.