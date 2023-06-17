В Азербайджане до конца текущего года будут газифицированы 59 сел и 102 жилых массива

БАКУ /Trend/ - С января по настоящее время в Азербайджане завершена газификация 15 сел и 25 жилых массивов. Продолжается газификация еще 23 сел и 19 жилых массивов.

Как сообщает Trend, об этом заявил начальник отдела по связям с общественностью Производственного объединения «Азеригаз» Эльданиз Велиев. Он отметил, что работы в 11 селах и 14 жилых массивах близятся к завершению. По его словам, несмотря на то, что только что проведены работы на участках, где завершен процесс газификации, процесс подачи газа осуществляется совершенно безопасно.

Эльданиз Велиев также сообщил, что до конца текущего года планируется газификация 59 сел и 102 жилых массива.