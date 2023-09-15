Азербайджанские шахматисты добились грандиозного успеха на чемпионате Европы

БАКУ /Trend/ - В румынском городе Мамая завершился юношеский чемпионат Европы по шахматам.

Как сообщает Trend, азербайджанские шахматисты добились грандиозного успеха на континентальном первенстве.

Мухаммед Кязымзаде, Мехрибан Ахмедли (оба U-8), Ахмед Хаган (U-12), Рустам Рустамов (U-14), превзойдя всех соперников, завоевали золотые медали в своих возрастных категориях.

Среди 18-летних отличились Аян Аллахвердиева и Хазар Бабазаде, завоевавшие серебряные медали, а среди 12-летних – Саадат Баширли, удостоившаяся бронзовой медали.

Таким образом, азербайджанские шахматисты завершили турнир с 4 золотыми, 2 серебряными и 1 бронзовой медалью.

Отметим, что всего на чемпионате Европы состязались 928 шахматистов из 47 стран.