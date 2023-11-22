Казахстанскую компанию KARLSKORNA интересует выход на рынок Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Казахстанскую компанию KARLSKORNA, которая занимается производством насосного оборудования, электротехнического и нестандартного оборудования, интересует выход на рынок Азербайджана.

Об этом в среду сказала Trend специалист по маркетингу в KARLSKRONA Татьяна Ситникова.

"В настоящее время мы поставляем продукцию на казахстанский рынок, но также у нас есть проекты по поставке оборудования на атомные электростанции в Индию и Турцию. Это действительно замечательно", - подчеркнула она.

"По нефтегазу в этом году у нас в Казахстане было очень много поставок, но мы также интересуемся рынком Азербайджана, поскольку это одна из крупнейших стран в добыче нефти", — сказала Ситникова.

Она также добавила, что компания сотрудничает с Узбекистаном, имеет проекты и поставляет оборудование в эту страну.

"Мы в Казахстане одна из немногих компаний, у которой полный цикл производства. У нас завод, свои цеха по мехобработке, то есть мы сами разрабатываем конструкторскую документацию, производим, устанавливаем оборудование и предоставляем сервисное обслуживание", - отметила Ситникова.

Компания KARLSKRONA производит насосное оборудование (погружные скважинные, консольные, двухстороннего входа, вертикальные и горизонтальные многоступенчатые насосы, станции пожаротушения, повышения давления, грунтовые насосы), электротехническое, нестандартное оборудование, отливки из черных металлов и сплавов.

Отметим, что с 22 ноября по 25 ноября в столице Азербайджана проходит выставка стран-членов СПЕКА на тему "Региональное сотрудничество для устойчивого развития". Цель выставки – демонстрация экономического потенциала стран-участниц, обсуждение возможностей совместного взаимовыгодного партнёрства и укрепление регионального экономического сотрудничества между государствами-членами.