Азербайджанские борцы завоевали 10 медалей на турнире "Чемпионы" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 16-18 марта в Анталье (Турция) прошел турнир по борьбе "Чемпионы".

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на İdman.biz, на традиционном турнире сборная Азербайджана завоевала 10 медалей (2 золотые, 2 серебряные, 6 бронзовых).

На соревнованиях в возрастной группе U-20 нашу страну представляли борцы вольного стиля и женщины. На пьедестал почета поднялись 6 членов сборной страны по вольной борьбе. Муса Вердиев (65 кг), Садиг Мустафазаде (86 кг) завоевали серебряные медали, Руслан Абдуллаев (61 кг), Рамик Гейбатов (70 кг), Анар Джафарли (92 кг) и Юсиф Дурсунов (125 кг) - бронзовые. Наша команда заняла 3-е место в общекомандном зачете.

Женская сборная завоевала 4 медали. Асмар Джанкуртаран (53 кг) и Рузанна Мамедова (62 кг) победили всех своих соперников и поднялись на вершину пьедестала почета. Эльвина Керимзаде (55 кг) и Наргиз Самедова (55 кг) завоевали бронзовые медали. Наша команда в итоге заняла 3-е место.

Отметим, что в турнире "Чемпионов" приняла участие судья международного класса Севиндж Юсибова.