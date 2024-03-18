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Азербайджанские борцы завоевали 10 медалей на турнире "Чемпионы" (ФОТО)

Азербайджан Материалы 18 марта 2024 21:37 (UTC +04:00)
Азербайджанские борцы завоевали 10 медалей на турнире "Чемпионы" (ФОТО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - 16-18 марта в Анталье (Турция) прошел турнир по борьбе "Чемпионы".

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на İdman.biz, на традиционном турнире сборная Азербайджана завоевала 10 медалей (2 золотые, 2 серебряные, 6 бронзовых).

На соревнованиях в возрастной группе U-20 нашу страну представляли борцы вольного стиля и женщины. На пьедестал почета поднялись 6 членов сборной страны по вольной борьбе. Муса Вердиев (65 кг), Садиг Мустафазаде (86 кг) завоевали серебряные медали, Руслан Абдуллаев (61 кг), Рамик Гейбатов (70 кг), Анар Джафарли (92 кг) и Юсиф Дурсунов (125 кг) - бронзовые. Наша команда заняла 3-е место в общекомандном зачете.

Женская сборная завоевала 4 медали. Асмар Джанкуртаран (53 кг) и Рузанна Мамедова (62 кг) победили всех своих соперников и поднялись на вершину пьедестала почета. Эльвина Керимзаде (55 кг) и Наргиз Самедова (55 кг) завоевали бронзовые медали. Наша команда в итоге заняла 3-е место.

Отметим, что в турнире "Чемпионов" приняла участие судья международного класса Севиндж Юсибова.

Азербайджанские борцы завоевали 10 медалей на турнире "Чемпионы" (ФОТО)
Азербайджанские борцы завоевали 10 медалей на турнире "Чемпионы" (ФОТО)
Азербайджанские борцы завоевали 10 медалей на турнире "Чемпионы" (ФОТО)
Азербайджанские борцы завоевали 10 медалей на турнире "Чемпионы" (ФОТО)
Азербайджанские борцы завоевали 10 медалей на турнире "Чемпионы" (ФОТО)
Азербайджанские борцы завоевали 10 медалей на турнире "Чемпионы" (ФОТО)
Азербайджанские борцы завоевали 10 медалей на турнире "Чемпионы" (ФОТО)
Азербайджанские борцы завоевали 10 медалей на турнире "Чемпионы" (ФОТО)
Азербайджанские борцы завоевали 10 медалей на турнире "Чемпионы" (ФОТО)
Азербайджанские борцы завоевали 10 медалей на турнире "Чемпионы" (ФОТО)
Азербайджанские борцы завоевали 10 медалей на турнире "Чемпионы" (ФОТО)
Азербайджанские борцы завоевали 10 медалей на турнире "Чемпионы" (ФОТО)
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