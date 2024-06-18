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Азербайджанский борец стал чемпионом игр BRICS Sports Games Kazan 2024

Азербайджан Материалы 18 июня 2024 22:46 (UTC +04:00)
Азербайджанский борец стал чемпионом игр BRICS Sports Games Kazan 2024
Фото: Федерация борьбы Азербайджана

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В столице Татарстана Казани продолжаются международные мультиспортивные игры BRICS Sports Games Kazan 2024.

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, азербайджанский борец вольного стиля Гаджимурад Магомедсаидов (97 кг) завоевал золотую медаль.

Мурад Хагвердиев (65 кг) и Орхан Абасов (79 кг) проиграли в финале и заняли 2-е место.

Наша сборная по вольной борьбе сегодня завоевала еще 3 медали. В составе команды Шамиль Зубаиров (92 кг) завоевал серебро, Джейхун Аллахвердиев (61 кг) и Джабраил Гаджиев (74 кг) - бронзу.

Число медалей, завоеванных азербайджанскими спортсменами на играх, достигло 9 (2 золотые, 3 серебряные и 4 бронзовые медали).

Отметим, что в соревнованиях, стартовавших 11 июня, наша каратистка Мадина Садыгова (55 кг) победила всех своих соперниц. Наш гребец Бахман Насири и самбист Расул Айдамиров (98 кг) завоевали бронзовые медали.

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