Скончался народный артист Азербайджана Расим Абдуллаев

БАКУ /Trend/ - Скончался народный артист Азербайджана, виолончелист Расим Абдуллаев.

Как передает Trend, об этом сообщил народный артист, дирижер Рамиз Мелик-Асланов в своем аккаунте в социальной сети.

Отметим, что Расим Абдуллаев родился 6 июля 1944 года в Баку. Он выпускник Средней музыкальной школы имени Бюльбюля, Азербайджанской государственной консерватории (ныне Бакинская музыкальная академия), аспирантуры Московской государственной консерватории, Азербайджанской национальной консерватории. В различные годы он работал в Египте и Сирии. Абдуллаев являлся преподавателем Бакинской музыкальной академии и сыграл важную роль в развитии азербайджанской музыки.