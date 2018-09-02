Азербайджан и Россия обсудили создание новых транспортных возможностей

2 сентября 2018 00:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Россия обсудили дальнейшие шаги по созданию новых транспортных возможностей для стран, а также для соседей.

Об этом, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, выступая в субботу в Сочи совместно с Президентом России Владимиром Путиным заявлением для прессы.

«В целом, в торгово-экономической сфере мы ожидаем увеличения товарооборота, укрепления интеграционных связей и создания еще лучших предпосылок для сотрудничества между нашими компаниями. Конечно, немаловажную роль в этом играют транспортные проекты», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что Россия и Азербайджан – соседи, страны объединяют и железные дороги, и автомобильные дороги, и воздушное сообщение очень активное - и пассажирское, и грузовое.

«И мы подробно обсуждали дальнейшие шаги по созданию новых транспортных возможностей для наших стран, а также для наших соседей. Владимир Владимирович отметил важность реализации проекта «Север-Юг». Азербайджан со своей стороны на территории Азербайджана осуществил уже все важные инфраструктурные проекты в этом направлении, и в этом году по сравнению с прошлым годом по транспортному коридору Север-Юг транспортировано грузов в 100 раз больше, чем в прошлом. И это только начало, поскольку этот масштабный глобальный проект будет охватывать страны и континенты. Тем самым транзитные возможности наших стран увеличатся, будут созданы тысячи новых рабочих мест», - добавил Президент Ильхам Алиев.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент РФ: В будущем году Азербайджан и Россия намерены завершить строительство моста через пограничную реку Самур
Политика 1 сентября 20:45
Владимир Путин: Сегодняшние переговоры придадут импульс дальнейшему развитию всего комплекса российско-азербайджанских связей
Политика 1 сентября 20:33
Президент Ильхам Алиев: Cогласованные вопросы позволят еще больше увеличить товарооборот между Азербайджаном и Россией
Политика 1 сентября 20:17
Владимир Путин: Россия продолжит оказывать содействие мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта
Политика 1 сентября 19:47
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан рассчитывает на то, что усилия России в деле урегулирования нагорно-карабахского конфликта будут продолжены
Политика 1 сентября 19:38
Президент Ильхам Алиев: Продукция военного назначения, закупленная Азербайджаном из России, превышает $5 млрд и имеет тенденцию к росту
Политика 1 сентября 19:16
Лента новостей
Кыргызстан и Турция подписали 12 совместных документов
Кыргызстан 00:32
Иран намерен расширить возможности своих баллистических и крылатых ракет
Политика 1 сентября 23:14
Хикмет Гаджиев: Азербайджан и Россия стараются еще более усилить сотрудничество
Нагорно-карабахский конфликт 1 сентября 22:11
Украина за полгода экспортировала в ЕС товаров и услуг на $11,2 млрд
Другие страны 1 сентября 21:37
Трамп просит Конгресс не вмешиваться в переговоры с Канадой по соглашению взамен NAFTA
США 1 сентября 21:34
Президент РФ: В будущем году Азербайджан и Россия намерены завершить строительство моста через пограничную реку Самур
Политика 1 сентября 20:45
Владимир Путин: Сегодняшние переговоры придадут импульс дальнейшему развитию всего комплекса российско-азербайджанских связей
Политика 1 сентября 20:33
Президент Ильхам Алиев: Cогласованные вопросы позволят еще больше увеличить товарооборот между Азербайджаном и Россией
Политика 1 сентября 20:17
В Тегеране под председательством АЗЕРТАДЖ пройдет заседание Исполнительного комитета ОАNА
Общество 1 сентября 20:08