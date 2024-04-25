Глава МИД Венгрии прибыл с визитом в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто прибыл с визитом в Азербайджан.

Как передает Trend, об этом глава венгерского МИД сообщил на своей странице в социальной сети.

Согласно информации, он примет участие в 10-м заседании азербайджано-венгерской межправительственной комиссии в Баку.

Отметим, что 17 февраля прошлого года в столице Венгрии, городе Будапешт, состоялось 9-е заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Венгрии.