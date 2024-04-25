Баку меня удивляет и восхищает – российская актриса Елена Захарова

БАКУ /Trend Life/ - Кто-то говорил, что Баку – это маленький Дубай, я же отмечу, что он гораздо лучше и интереснее, архитектура Баку меня удивляет и восхищает.

Об этом в среду сказала Trend Life известная российская актриса театра и кино Елена Захарова, которая в рамках проходящих в столице Азербайджана Дней российского кино представит вниманию бакинского зрителя фильм "Сокровища партизанского леса".

"В Азербайджан я приехала в первый раз, еще мало, что видела. Конечно, город очень красивый, мне нравится, что есть история, безумно красивая архитектура, вековые деревья, мне очень понравился аэропорт (прим. - Международный аэропорт Гейдар Алиев), он произвел фантастическое впечатление, подумала, как красиво… Мне очень жаль, что только сейчас впервые посещаю Баку, но я давно мечтала сюда приехать. Я еще не была в Старом городе (прим.- Ичери Шехер), на Бульваре – все впереди… Хочу посетить Восточный базар, и осетрину мне хотелось бы здесь попробовать. Я бы и в море окунулась, но мне сказали, что еще рано", - сказала известная актриса, добавив, что увезти с собой на память из Баку хочет что-то колоритное, что будет напоминать о визите.

Актриса призналась, что также очень хочет попробовать азербайджанскую национальную кухню .

"Сегодня отведала пахлаву – просто божественно. Боюсь поправиться, но что делать, но от вкусного приятно поправляться (улыбается). Потом будем худеть в Москве, где не будет такой вкусной пахлавы", - добавила она.

Елена Захарова подчеркнула, что у нее есть знакомая из Баку.

"Моя подруга родом из Баку, Александра Рейнгардт - писательница – молодая, красивая, талантливая. Завтра, кстати, состоится презентация ее новой книги. И она говорит, что в новой героине видит меня", - отметила актриса.

Она призналась, что если поступит предложение, она с удовольствием снимется в азербайджанском фильме.

Отметим, что Дни российского кино в Азербайджане проходят с 24 по 27 апреля 2024 года в Киноцентре "Низами" в Баку. Программа Дней российского кино включает в себя показ четырех новых российских полнометражных кинокартин и одного мультипликационного фильма с последующим их обсуждением и творческой встречей с артистом, представляющим каждый фильм.

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