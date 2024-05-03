Для восстановления сектора Газа необходимо 30-40 миллиардов долларов - ООН

БАКУ /Trend/ - Для восстановления сектора Газа, серьезно пострадавшего в ходе вооруженного конфликта между ХАМАС и Израилем, необходимо 30-40 миллиардов долларов.

Как передает Trend, об этом сообщают западные СМИ.

"Первоначальные оценки Программы развития ООН показывают, что для восстановления сектора Газа потребуется более 30 миллиардов долларов, и эта сумма может достичь 40 миллиардов долларов", - сказал директор регионального офиса Программы развития ООН для арабских стран Абдулла аль-Дардари.

По его словам, масштабы разрушений велики и беспрецедентны.