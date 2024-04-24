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Премьер-министр Испании может уйти в отставку

Европа Материалы 24 апреля 2024 23:53 (UTC +04:00)
Премьер-министр Испании может уйти в отставку

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Глава испанского правительства Педро Санчес в среду отменил все запланированные на ближайшие дни мероприятия для того, чтобы обдумать возможность ухода в отставку после того, как в отношении его супруги было открыто расследование по фактам коррупции, передает Trend.

"Мне нужно остановиться и подумать. Мне нужно ответить на вопрос, должен ли я и далее возглавлять правительство или подать в отставку. Я не гонюсь за должностями, но ценю эту высокую ответственность ради изменений и прогресса страны, которую я люблю", - написал он в послании, опубликованном в соцсети Х.

По словам Санчеса, 29 апреля он выступит перед журналистами и сообщит, какое решение он принял.

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