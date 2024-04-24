Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с соответствующими договорными органами ООН по правам человека - МИД

БАКУ /Trend/ - 23-24 апреля 2024 года в Женеве в рамках 79-й сессии Комитета ООН против пыток состоялась презентация 5-го периодического доклада Азербайджанской Республики по Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

Отмечается, что на мероприятии Азербайджанская Республика была представлена делегацией во главе с заместителем министра иностранных дел Самиром Шарифовым.

Заместитель министра отметил, что Азербайджанская Республика придает большое значение сотрудничеству с соответствующими договорными органами ООН по правам человека, подробно проинформировал членов комитета о судебных реформах, проведенных в последнее время стране, а также о других прогрессивных шагах в области реализации обязательств, вытекающих из Конвенции.

В своем выступлении заместитель министра заявил, что Азербайджанская Республика впервые после освобождения азербайджанских земель от 30-летней армянской оккупации будет реализовывать на всей территории страны обязательства, вытекающие из международных договоров, стороной которых страна является, и таким образом сможет полностью обеспечить правопорядок.

Кроме того, С.Шарифов подробно проинформировал о мерах, принятых правительством Азербайджанской Республики по углублению законодательных реформ, в том числе по внедрению новых информационных технологий, а также о многочисленных местных и зарубежных тренингах, семинарах и учебных программах для сотрудников правоохранительных органов на тему прав человека и основных свобод.

Кроме того, члены комитета обсудили меры, принимаемые по обеспечению независимости судебно-правовой системы, модернизации системы правосудия, совершенствованию пенитенциарной инфраструктуры, оказанию качественных медицинских услуг осужденным, гуманизации карательной политики, введению альтернативных наказаний, борьбе с торговлей людьми и домашним насилием, обеспечению прав ребенка, в том числе информирование о принятых национальных планах действий и государственных программах в области ликвидации всех форм насилия над детьми.