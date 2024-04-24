Председательство COP29 начало прием заявок на организацию павильонов стран-участниц

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская операционная компания COP29 начала прием официальных заявок на павильоны от сторон, которые примут участие в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата, которая пройдет в Азербайджане в ноябре 2024 года, передает Trend.

Как известно, в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. В процессе подготовки конференции большое значение имеет организация страновых павильонов и офисных помещений 198 делегаций сторон Рамочной конвенции, в том числе 197 государств-членов и Евросоюза.

Операционная компания уже подготовила и представила вниманию международного сообщества соответствующую процедуру полного детального приема заявок заинтересованных сторон, подавших первоначальный запрос на строительство павильонов, расположенных в «голубой зоне» места проведения Конференции.

Партнером по организации и реализации единого процесса была выбрана компания Orientations.events, имеющая большой опыт проведения мероприятий COP. Для облегчения участия стран была запущена цифровая платформа «Портал услуг делегаций COP29» для использования заинтересованными сторонами. Портал позволяет делегациям выразить свою заинтересованность в участии в COP29 и выбрать все необходимые дополнительные услуги перед их участием в «голубой зоне».

Следует отметить, что в ноябре этого года Бакинский стадион станет международной ареной, выступающей в качестве единого места проведения конференции COP29, а также программы и мероприятий «зеленой зоны». Совместно с командой организаторов ООН находится в стадии завершения подробный план, разделяющий территорию стадиона на "голубую" и "зеленую" зоны COP29.