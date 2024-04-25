Турция и Германия намерены увеличить товарооборот до $60 млрд

БАКУ /Trend/ - Товарооборот между Турцией и Германией планируется увеличить до $60 млрд. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает Trend.

"Мы планируем увеличить товарооборот между нашими странами с $50 млрд в год до $60 млрд", - сказал Эрдоган.

Он также выступил за устранение преград в сотрудничестве между двумя странами в области оборонной промышленности.

"Мы стремимся к полному снятию ограничений, которые существуют в военной сфере сотрудничества. Надеемся, что в будущем мы сможем сосредоточиться не на препятствиях в военно-техническом сотрудничестве между Турцией и Германией, а на реализации совместных проектов и сотрудничестве в этой области", - отметил Эрдоган.