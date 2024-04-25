Представители СМИ Узбекистана посетили Центр инклюзивного развития и творчества DOST (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Делегация во главе с исполняющим обязанности председателя Союза журналистов Узбекистана Холмуродом Салимовым в рамках визита в Азербайджан стала гостем Центра инклюзивного развития и творчества DOST при министерстве труда и социальной защиты населения.

Как сообщили Trend в отделе по связям с общественностью министерства, директор Центра инклюзивного развития и творчества DOST Нигяр Мамедова проинформировала гостей о деятельности центра.

Представители СМИ Узбекистана ознакомились с условиями, созданными для развития творческого потенциала людей, принадлежащих к социально уязвимым группам населения. Журналисты были проинформированы о проектах, реализуемых в центре, созданном по инициативе Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, в направлении развития инклюзивного общества и социальной адаптации людей из уязвимых категорий.

Было подчеркнуто, что в Исмаиллы открылся филиал центра – «Дом DOST», целью которого является поддержка развития и популяризации национальных ремесел в регионе, а также реализация проектов самозанятости.

Гости наблюдали за творческим процессом в обучающих студиях центра и ознакомились с выставкой поделок инструкторов и бенефициаров. Музыкальные номера, представленные талантливыми бенефициарами центра в сопровождении Инклюзивного ансамбля, также были встречены представителями СМИ Узбекистана с большим интересом.

Затем гостям были вручены памятные подарки.