Нахожусь в трепетном состоянии – российский актер Сергей Кемпо о желании прогуляться по Ичери Шехер

БАКУ /Trend Life/ - В Киноцентре "Низами" в Баку состоялось открытие Дней российского кино в Азербайджане. В день открытия вниманию азербайджанского зрителя был представлен фильм "Нюрнберг". Кинокартину публике представил исполнитель главной роли, российский актер театра и кино Сергей Кемпо.

В беседе с корреспондентом Trend Life Сергей Кемпо рассказал о фильме, своей роли и впечатлениях от визита в Баку.

"Фильм про Нюрнбергский процесс в том числе, но главным образом он про людей, которые очутились на пороге послевоенного времени, о том, как они восстанавливаются, проживают, переживают на фоне этого процесса. Что касается моего образа в фильме, в работе над ролью мы делали уклон на великих артистов Иннокентия Смоктуновского, Юрия Никулина, которые прошли Великую Отечественную войну, и по которым никогда не скажешь, что эти люди воевали. Их душа, аура настолько светлая, что мы хотели сделать именно такого героя, то, как он переживает это послевоенное время и расцветает благодаря любви, новым отношениям", - отметил российский актер.

В киноленте "Нюрнберг" сыграли известные российские актеры, среди них народные артисты Евгений Миронов, Сергей Безруков, и по словам Сергея Кемпо, ему с ними прекрасно работалось.

"Они - мастера! Конечно, поначалу так трепетно, но это не первая моя работа с большими мастерами - был и Олег Меньшиков в "Легенде 17", и Владимир Машков в "Экипаже". Я всегда радуюсь, когда есть такие партнеры, благодаря им ты можешь сыграть ещё лучше. Поэтому это настоящие учителя, и я благодарен судьбе, что в очередной раз "подарила" мне таких великих людей", - отметил он.

Говоря о ролях в кино, актер отметил, что в своем выборе он отталкивается от драматизма роли, материала.

"Я снимаюсь не много, если посмотреть на мою фильмографию, в этом смысле я избирателен. Для меня фильмы Николая Лебедева - просто счастье, вот бывает читаешь книгу про любовь, а потом в жизни немножко не так, а тут - так, как в книгах. Что касается театра - это то место, где ты можешь больше себя править, потому что там больше зачастую возможностей, материал намного глубже, интереснее, разнообразнее", - добавил артист.

Сергей Кемпо рассказал, что впервые приехал в столицу Азербайджана.

"Прилетел только вчера вечером, утром с супругой и дочкой прошлись по утреннему Баку. Моя супруга тоже играла в фильме "Нюрнберг". Открою секрет, я пишу вторую свою книгу, и она в том числе связана с Баку, потому что про Савву Мамонтова, который в 1861 году работал в Баку в Закаспийском торговом товариществе, и вместе с моим героем я знаю весь Ичери Шехер того времени. И мне так хочется пройти по этим местам. Честно говоря, я нахожусь в трепетном состоянии, потому что мы после показа отправимся смотреть вечерний Ичери Шехер, а завтра я сам прогуляюсь по древней части Баку", - сказал актер.

Отметим, что Дни российского кино в Азербайджане проходят с 24 по 27 апреля 2024 года в Киноцентре "Низами" в Баку. Программа Дней российского кино включает в себя показ четырех новых российских полнометражных кинокартин и одного мультипликационного фильма с последующим их обсуждением и творческой встречей с артистом, представляющим каждый фильм.

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