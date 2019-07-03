Азербайджан занял пятое место среди стран СНГ по экспорту

3 июля 2019 17:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан занимает пятое место по объему экспорта и шестое по импорту среди стран Содружества Независимых Государств (СНГ), передает Trend со ссылкой на Статкомитет СНГ.

Согласно данным статистики Содружества, в первом квартале 2019 года Азербайджан экспортировал товаров на сумму 4,5 миллиарда долларов. Импорт страны за тот же период составил 3,1 миллиарда долларов. Помимо Азербайджана, только у двух стран СНГ было положительное сальдо торгового оборота - России и Казахстана. Россия экспортировала товаров и услуг на сумму 104,4 миллиарда долларов, а Казахстан - на 13,3 миллиарда долларов, при этом импорт России составил 56 миллиардов долларов, а Казахстана семь миллиардов долларов.

По показателям импорта, кроме России, больше Азербайджана объемы у Беларуси, Казахстана, Узбекистана и Украины.

(Автор: Бадалов Ровшан. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @badalov_rovshan

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