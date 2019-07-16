SOCAR и ENOC обсудили перспективы сотрудничества (ФОТО)

16 июля 2019 11:33 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Госкомпания Азербайджана SOCAR обсудила с нефтегазовой компанией Объединенных арабских эмиратов ENOC, также находящейся в государственном владении, возможности сотрудничества в области торговли нефтью и продуктами ее переработки. Об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на Госкомпанию.

В ходе встречи в Баку президента SOCAR Ровнага Абдуллаева и заместителя председателя ENOC Шейх Саид Мухаммед Аль Тайера стороны также обсудили возможности совместного инвестирования в международные проекты.

«Стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере трейдинга между SOCAR и ENOC, возможности инвестирования в различные проекты и другие перспективы», - говорится в сообщении компании.

Представитель ENOC заявил, что компания внимательно и с интересом наблюдает за деятельностью SOCAR.

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