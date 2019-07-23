"Азеркосмос" выручил 21,2 миллиона долларов за первое полугодие

БАКУ/Trend/ - Акционерное общество "Азеркосмос" за первое полугодие 2019 года получило прибыль в размере 21,2 миллиона долларов за оказание телекоммуникационных и оптико-спутниковых услуг, сообщает Trend со ссылкой на общество. По прогнозам до конца 2019 года его прибыль составит 45 миллионов долларов.

Как сообщили в компании, ее прибыль выросла на 47 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Практически вся прибыль пришлась на долю спутниковых услуг - 90 процентов. Ее получателями были США, Франция, Малайзия, Соединенное Королевство, Германия и ОАЭ. В первую половину года предприятие привлекло новых клиентов из девяти стран, всего в списке партнеров компании из 20 стран.

По сообщению "Азеркосмос", более 150 теле- и радиоканалов, транслируемых через его спутники, имеют общую аудиторию более 20 миллионов человек.

После запуска второго телекоммуникационного спутника «Azerspace-2» в феврале этого года, «Азеркосмос» стал надежным оператором на региональном рынке спутниковых услуг. Новый спутник позволил компании обслуживать клиентов из США, ОАЭ и Танзании, говорится в ее сообщении.

13 стран из Прибалтики, Центральной Азии и Восточной Европы, включая Азербайджан, воспользовались изображениями спутника дистанционного наблюдения поверхности земли - Azersky. Они были использованы для нужд картографии, сельского хозяйства, картографии, экологии, использования земель и мониторинга.

Напомним, что в ведении ОАО "Азеркосмос" находятся два спутника связи - Azerspace-1, Azerspace-2 и низкоорбитальный спутник Azersky.

Официальный курс на 23 июля составляет 1.7 АZN/USD

(Текст: Турал Гараджаев)

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