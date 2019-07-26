В Азербайджане увеличился объем безналичных карточных расчетов

26 июля 2019 18:09 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - По итогам первой половины 2019 года объем безналичных расчетов в Азербайджане с помощью пластиковых карт составил 2 миллиарда манатов, что на 58 процентов превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Как сообщает Trend, об этом сказала на пресс-конференции директор департамента платежных систем и расчетов ЦБА Кямаля Гурбанова

За отчетный период доля безналичных расчетов в общем карточном обороте выросла до 20,1 процента против 15,7 процента аналогичного периода прошлого года.

В первой половине года число обладателей карт выросло на 17 процентов - с 5,8 миллиона до 6,7 миллиона человек.

Объем электронной торговли практически увеличился на 96 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Объем платежей при помощи карт остался неизменным и составил 125 миллиардов манатов.

Гурбанова также отметила, что количество POS-терминалов незначительно уменьшилось, однако на качестве работы это не отразилось.

(Автор: Кямаля Мамедлы)

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