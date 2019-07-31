Реформы в Азербайджане стимулируют развитие инновативного предпринимательства

31 июля 2019 12:47 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Реформы, проводимые в Азербайджане за последние годы в сфере экономики, способствовали развитию предпринимательской среды и внедрению инноваций, заявил заместитель председателя Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана Фаиг Аббасов на встрече, посвященной развитию инновативного предпринимательства в Азербайджане. Об этом сообщает Trend с конференции «Льготная финансовая поддержка государства в развитии инновативного предпринимательства».

Аббасов отметил, что последние поправки, внесенные в налоговое законодательство Азербайджана, послужили большим стимулом в развитии инновативного предпринимательства.

"Одним из примеров этого являются условия, созданные для развития стартапов в сфере бизнеса. При этом большим стимулом в этом направлении было освобождение стартапов от налога на прибыль в течение трех лет. Помимо этого был внесен ряд изменений в налоговое законодательство страны, которые положительно воздействуют на развитие инновативного предпринимательства, и упрочения бизнес-среды в Азербайджане",- сказал зампред.

Он отметил, что на сегодняшний день по линии Агентства по развитию МСБ реализуются проекты, направленные на поддержку и усиление предпринимательской деятельности и создание оптимальных условий для продвижения бизнеса. Отметим, что во встрече, посвященной развитию инновативного предпринимательства, приняли участие представители государственных ведомств, предприниматели из городов и регионов, а также частные бизнес-компании.

( Авторы: Матанат Насибова, Сара Исрафилбекова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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