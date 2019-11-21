Всемирный банк: ВВП Азербайджана вырос на 3 %

21 ноября 2019 18:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В сентябре этого года ВВП Азербайджана вырос на три процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказано в отчете Всемирного Банка.

Согласно информации, за девять месяцев этого года ВВП Азербайджана вырос на 2,5 процента по сравнению с отчетным периодом прошлого года. Рост ненефтяного сектора составил 3,5 процента, а нефтегазового – 1,1 процента.

«За девять месяцев 2019 года сельскохозяйственный сектор вырос на 7,1 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. Также с увеличением реальной зарплаты в сентябре, на 6,5 процента вырос потребительский сектор. В частности, это проявило себя в государственном секторе и на рынке труда», - сказано в отчете Всемирного банка.

Помимо этого, в сентябре продукты питания подорожали на пять процентов. Общая инфляция, как и ранее заявил Госкомстат, составила 2,6 процента. К концу года эта цифра составит около 4 ± 2 процента.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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