В Азербайджане летом ожидается дальнейшее снижение инфляции

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане за первые пять месяцев годовая инфляция составила три процента.

Как сообщает в понедельник Trend с мероприятия, об этом на пресс-конференции ЦБА и Фонда страхования вкладов, посвященной началу процесса возврата вкладов ликвидированных 28 апреля 2020 года банков Amrahbank и Atabank, сказал председатель правления ЦБА Эльман Рустамов.

По словам Рустамова, такой показатель находится в целевом диапазоне прогнозов как правительства, так и Центробанка страны, и полностью соответствует их целям, а также обеспечивает сохранение стабильной устойчивости национальной экономики.

Он также отметил, что летом ожидается дальнейшее снижение инфляции.

Напомним,что решением правления Центрального банка Азербайджана от 28 апреля 2020 года лицензии, выданные Amrah Bank и Atabank на осуществление банковской деятельности, были аннулированы. В соответствии с решением Попечительского совета Фонда страхования вкладов, ОАО Kapital Bank было выбрано в качестве банка-агента для возмещения защищенных вкладов в Atabank и Amrahbank.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)