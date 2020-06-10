Bank Respublika и VISA объявляют кампанию «Оплачивай с помощью NFC - зарабатывай кешбэк»

БАКУ/Trend/ - Bank Respublika, придающий большое значение развитию безналичных расчетов в Азербайджане, совместно с международной платежной системой Visa запускает выгодную кампанию для пользователей NFC.

Так, в рамках кампании, которая продлится с 10 июня по 10 августа 2020 года, клиенты, совершившие 10 бесконтактных платежей на основе технологии NFC минимум на 5 манатов каждый, получат кешбэк в размере 25 манатов. В течение двухмесячной кампании каждая пользователь карты Visa будет иметь возможность получить кэшбэк один раз в месяц.

Все, что нужно сделать - это загрузить приложение Mobil Şöbə на свой смартфон и в один клик активировать функцию NFC-платежа для любой карты Visa от Bank Respublika. Для совершения платежа достаточно всего лишь поднести телефон к POS-терминалу.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или, позвонив по номеру 144.