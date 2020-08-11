По эффективному использованию водных ресурсов поставлены конкретные и серьезные задачи — минсельхоз Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр сельского хозяйства Инам Керимов осмотрел пахотные земли и сады в Бардинском, Тертерском и Физулинском районах.

Как передает во вторник Trend со ссылкой на министерство, в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана от 15 января 2019 года в Бардинском районе ведется строительство предприятия по сушке коконов тутового шелкопряда. Министр сельского хозяйства Инам Керимов ознакомился с ходом строительных работ. Было отмечено, что после ввода в эксплуатацию предприятия общей площадью 1,2 гектара можно будет принимать и сушить в общей сложности 200 тонн сырого кокона.

Затем министр ознакомился с хлопковым полем фермера Ниджата Мамедова в селе Араблар Бардинского района. Министр отметил, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил развитие аграрного сектора приоритетным направлением. Отметив, что в этом году в Азербайджане наблюдается засушливое лето, министр отметил, что поставлены конкретные и серьезные задачи по эффективному использованию водных ресурсов.

"Глобальное потепление остается серьезной проблемой для всех стран. Поэтому эффективное использование водных ресурсов - одна из главных задач на будущее. На совещании под председательством главы государства неоднократно отмечалось, что для эффективного использования водных ресурсов важно внедрение современных технологий орошения. В настоящее время в Азербайджане расширилось применение инноваций в процессе орошения. Самые распространенные из них - системы капельного орошения. В сотнях хозяйств, особенно, выращивающих многолетние культуры, теперь используются системы капельного орошения. Этот метод позволяет эффективно использовать водные ресурсы, а также повышает урожайность. По этой причине государство включило оросительные системы в перечень сельхозтехники, к которой применяется скидка в 40%. Мы призываем наших фермеров использовать возможности, созданные государством, и использовать в своих хозяйствах современные оросительные системы. Тем самым они добьются роста урожайности и будут экономно расходовать водные ресурсы", - сказал Инам Керимов.

Затем министр встретился с победителем конкурса "Фермер месяца", впервые объявленного среди фермеров с целью дальнейшего стимулирования сельскохозяйственного сектора в Азербайджане Икрамом Зиядовым. Инам Керимов отметил, что основная цель конкурса - выявление образцовых фермеров, создание здоровой конкурентной среды среди фермеров. Икрам Зиядов, много лет занимающийся зерноводством в Бардинском районе, сказал, что в результате надлежащего агротехнического ухода он получил в среднем 54 центнера пшеницы и 45 центнеров ячменя с гектара. Он был удостоен особого диплома.

Далее министр ознакомился с интенсивным вишневым садом фермера Ильдырыма Меликова в селе Араблар, и кукурузным полем фермера Этибара Джумшудова в селе Зумурхан. Затем министр прибыл в Тертерский район и посетил хлопковое поле, засаженное по греческой технологии на территории опытно - экспериментального пункта, ознакомился с ходом строительства административного здания и складов пункта.

Затем министр Инам Керимов ознакомился со строительством предприятия по сушке коконов в Физулинском районе.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)