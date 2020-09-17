Лица AccessBank: - Ренат Гумбатов, региональный менеджер и глава Гянджинского филиала: «Главное преимущество AccessBank - это предоставление шанса молодым кадрам без опыта работы построить карьеру» (ФОТО)

Наш сегодняшний собеседник – Ренат Гумбатов, региональный менеджер и глава Гянджинского филиала AccessBank

Вы работаете в AccessBank более 15 лет. Чем вам запомнился первый рабочий день? Вы когда-нибудь думали, что проработаете в банке так долго?

Вы говорите 15 лет, но у меня ощущение, будто я пришел сюда вчера. Мои сверстники знают, что в 2005 году найти работу уже было достижением, и главной целью тогда было удержать свое рабочее место. После множества экзаменов, тестов и семинаров в банке, я начал работать кредитным специалистом-стажером, думая, что основные трудности позади. Но я ошибался - ведь все только начиналось! Я думал, что одним из главных критериев в банке было наличие галстука, чистых туфель и хорошей прически (думаю, до сих пор есть те, кто так думает), но в первый же день я понял, насколько ошибался. Логика работы кредитного специалиста очень проста: вы просто должны выдавать кредит. Но главный вопрос кроется в другом: как найти клиента для выдачи кредита. Весь свой рабочий день я проводил в поиске клиента, а в конце дня не оставалось ни прически, ни чистой обуви, ни галстука. Однако, как говорится: «Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом». Работая в AccessBank-е, я пришел к выводу, что, если вы хотите построить карьеру и добиться успеха, в первую очередь необходимо выработать в себе привычку к самодисциплине, работать не покладая рук и проявить свой потенциал.

Что вам больше всего нравится в AccessBank?

AccessBank имеет множество преимуществ. Для меня, наиболее важными из них являются прозрачность, перспективы карьерного роста и командный дух. Но больше всего мне нравится тот шанс получить работу, который наш банк предоставляет молодым кадрам без опыта работы. Сейчас, оглядываясь назад, я четко понимаю, что я один из тех, кто когда-то получил этот шанс, и сегодня я очень счастлив быть членом семьи AccessBank.

У вас, как у регионального филиала, самые высокие финансовые показатели. Как вы думаете, в чем секрет вашего успеха?

Да, Гянджинский филиал - самый большой по размеру, по количеству сотрудников, и – у нас самый большой кредитный портфель среди всех филиалов AccessBank-а. Филиал два года подряд (в 2018 и в 2019 году) был признан самым сильным филиалом в регионе по микрокредитам и некредитным продуктам. Что касается секрета успеха - я считаю, что сначала нужно сформировать вокруг себя сильную команду. Ведь если каждый член команды стремится достичь поставленной цели, успех неизбежен. Для меня очень важным фактором является командный дух и, естественно, команда всегда должна быть мотивирована. Я радуюсь достижениям наших сотрудников, успехам в их карьере как своему личному успеху и всегда их поддерживаю. Второй важный фактор – это любить свою работу и, третье - видить преимущества AccessBank-а. Основываясь на результатах, которых мы достигли за последние годы, я могу сказать, что факт того, как много клиентов довольны нами, выбирая наши услуги, свидетельствует о высоком профессионализме всей команды.

4. Из чего состоит работа руководителя филиала и регионального менеджера?

Каждому банку важно построить региональную сеть в соответствии со своими стратегическими целями. Главной особенностью региональных филиалов является то, что помимо занятых в сельском хозяйстве в близлежащих территориях, есть клиенты, занимающиеся частным бизнесом. Благодаря нашему выгодному географическому положению, мы предоставляем кредиты на все виды сельского хозяйства, а также и бизнес-кредиты, помимо собственных средств мы тесно сотрудничаем с AKIA, SIF, Ипотечным и кредитно-гарантийным фондом. Экономическая активность жителей региона, конечно, также помогает нам в этом. Одним из положительных моментов является то, что я работаю в своем родном городе Гянджа. Региональные филиалы, за которые я отвечаю (Газах, Мингячевир, Барда, Шеки, Загатала), стратегически расположены в наиболее благоприятных для нашего банка местах. Коллеги, работающие в регионе, как и я, - выпускники школы под названием «AccessBank», и мы знаем друг друга уже более 10 лет. В этом плане я нахожусь в зоне комфорта.

5. В AccessBank вы построили карьеру и нашли личное счастье. Ваша супруга ведь тоже из AccessBank-a. Расскажите нам свою историю вашего знакомства.

Мы пришли работать в Гянджинский филиал одновременно и были практически одними из основателей Гянджинского филиала. Я работал кредитным специалистом, а моя супруга работала специалистом по оформлению кредитной документации. Иногда у нас даже были споры в процессе работы. Я не могу точно сказать, когда наши отношения из деловых перешли в личные. Я просто осознал, что для меня стало важным мнение моей коллеги обо мне. А вот как только я был назначен руководителем Гянджинского филиала, моя супруга уволилась по собственному желанию - ведь по правилам банка, супругам запрещается работать в одном филиале.

6. Проявляют ли ваши дети , растущие в банковской среде, интерес к этой работе? Они тоже хотят пойти по родительским стопам?

Поскольку мои дети еще маленькие (8 и 5 лет), они еще не могут определиться. Моя младшая дочка меняет свое мнение каждый день, а сын предпочитает технологии нового поколения – как, впрочем - большинство современных детей. В любом случае, мы оставим выбор профессии им самим. Мы по собственному опыту знаем, что у человека, любящего свое дело, обязательно все получится. Главное - быть хорошим человеком и полезным для общества гражданином, остальное придет само.