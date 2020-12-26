Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - 26 декабря 2020 года под руководством председателя Наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга Али Асадова состоялось очередное заседание данного Совета.
Как сообщает в субботу Trend, на заседании были обсуждены принципы и подходы к корпоративному управлению портфельными компаниями, переданными в управление азербайджанскому инвестиционному холдингу, модели управления, принципы структуры и деятельности, а также текущие вопросы, касающиеся государственных компаний.
Наблюдательный совет Азербайджанского инвестиционного холдинга принял соответствующие решения по корпоративному управлению портфельными компаниями.
(Редактор: Наталья Кочнева)
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Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга (ФОТО)
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