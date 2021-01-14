Кредиты без комиссии под 17% от Yelo Bank

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Хотим также отметить, что максимальная сумма кредита составляет 20 тысяч манат.

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Yelo Bank – Яркий банкинг!