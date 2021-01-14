Кредиты без комиссии под 17% от Yelo Bank
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Присоединившись сейчас, вы сможете получить кредит в объеме до 12 зарплат без комиссии и платы за страховку.
Хотим также отметить, что максимальная сумма кредита составляет 20 тысяч манат.
Для экономии времени кредит можно заказать через наш сайт, мобильное приложение, а также, посредством наших каналов в социальных сетях.
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Yelo Bank – Яркий банкинг!