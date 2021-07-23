РОСЭКСИМБАНК будет надежным партнером Азербайджана - глава правления

БАКУ /Trend/ - АО «РОСЭКСИМБАНК» будет надежным партнером Азербайджана.

Об этом сказал председатель правления АО Азер Талыбов на мероприятии «Деловая миссия российских компаний под эгидой АО «РОСЭКСИМБАНК» в Баку», сообщает в пятницу Trend.

По его словам, это даст возможность повысить эффективность сотрудничества.

«Наши кредиты как банкам, так и предпринимателям повысят привлекательность бизнеса, его инвестиционную политику», - сказал Талыбов.

Он отметил, что вопрос доступа к финансам является ключевым фактором при принятии решения.

«Мы найдем точки соприкосновения для нашего сотрудничества», - сказал Талыбов.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)